大陸外交部副部長樂玉成22日在北京香山論壇上作主旨演講時，不點名向美國強調，中國不會拿核心利益做交換，無論是在陸上，還是在海上，無論是在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果，同時呼籲美國不要動不動就祭出關稅大棒，強權政治注定失敗。

樂玉成表示，當今世界處於百年未有之大變局，歷史早就告訴我們，單邊主義沒出路，強權政治注定失敗，叢林法則更是文明的倒退，面對層出不窮的全球性問題與挑戰，沒有任何國家能夠獨善其身，也沒有哪個國家能夠包打天下，世界需要開放，不是敵人；是合作，不是脫鉤；是新機遇，不是新冷戰；是同舟共濟，不是同室操戈。需要的是摒棄單邊、零和、結盟對抗的舊安全觀，倡導並踐行共同綜合合作、秩序的新安全觀，這才是符合時代前進的正確方向。

樂玉成說，作為國際社會重要一員，中國將堅定倡導並踐行新安全觀，中國主張安全不可分割性，珍重保障每一個國家的安全，統籌運營維護傳統及非傳統領域的安全，通過對話合作維護各國及本地區的安全，推動實現持久和平。

樂玉成稱，中國將繼續堅決捍衛國家安全及核心利益，讓佔世界五分之一的中國老百姓，過上安穩、安心的好日子，本身就是中國對世界和平發展的重大貢獻。

樂玉成強調，中國不覬覦別國的發展成果，也絕不允許破壞中國的穩定和安全，中國不會拿核心利益做交換，無論是在陸上，還是在海上，無論是在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。中國將繼續堅定維護多邊主義和國際法治。

在Q＆A環節，樂玉成回答各國與會官員專家問題時則直接點名美國稱，美國把中國視為對手，他要反問世界，世界是希望中美做敵手還是做夥伴？他認為，中美還是要做夥伴，還是要合作。在全球化時代，沒有國家能夠不合作就能成就理想及偉大。

樂玉成說，近一兩年的中美貿易摩擦，讓世界憂心，中美談判有好消息，股市馬上漲，反之馬上跌。說明世界市場已經給出答案，那就是世界希望看到中美停止貿易戰，坐下來好好談。

樂玉成指出，中美貿易談判於近日取得進展，而且有望達成一些協議，這結果說明中美只能做夥伴及合作，為兩國及世界福祉、發展、經濟坐下，中國不贊成動不動就祭出關稅的大棒，對中國搞極限施壓，這種作法是舊思維、行不通的。美國也不用擔心中國發展會動用到中國奶酪，影響它的利益，不存在取代誰、挑戰誰、威脅誰。有問題好好商量，中美之間沒有解決不了的問題，希望美方能與中方相向而行，繼續合作，有問題解決問題。

(旺報 )