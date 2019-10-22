高雄市長韓國瑜日前宣布請假，並全力投入2020年總統大選，這個決定也引來許多議論。有網友問及，韓正式請假開始，就很少看到與高雄市市政有關的新聞，「照理議員應該還是會持續監督市政」。對此，則有人回文諷刺表示「因為韓才讓議會變成媒體焦點的表演舞台，可以爽打廣告」。

韓國瑜請假展開傾聽之旅，韓強調請假不是要放棄高雄市，而是要把希望帶到全台灣，21個縣市都會跑到，除了宮廟拜訪，很大比例會多元接觸，包括產業界、青年朋友等，多傾聽各界不同聲音與需求。韓國瑜說高雄市政接下來會交由3位部長級的副市長負責，3人對高雄都有很深的情感與地緣關係，該做的工作會滿足市民需求，若遇到較重要的事情，他也絕對會銷假上班，請假這段期間暫時由葉匡時副市長來帶領市府團隊。

網友oldmangoes在PTT發文指出，自從韓正式請假開始就很少看到與高雄市市政有關的新聞，如果還在市政質詢期間，照理議員應該還是會持續監督市政。對此，網友smallkaka則回文表示，因為韓的關係，讓議會變成媒體焦點的表演舞台，才可以爽打廣告。

其他網友則認為「所以六小福才急成這樣啊」、「台北也是蹭韓才有一點曝光度」、「六小福最大受災戶」、「他們可以安心跑地方紅白包爽得勒」、「高雄就蹭韓，炒熱度」。

(中時電子報)