香港情侶檔潘曉穎與陳同佳2018年2月結伴來台旅遊，因感情問題發生嫌隙，男友陳同佳遂殺害懷有身孕的潘曉穎並裝入行李箱，搭捷運棄置於捷運淡水線竹圍站附近的公園草叢，陳同佳之後獨自返回香港，一個月後潘父向台灣警方報案，殺人事件才曝光，然陳同佳在香港僅因盜竊潘曉穎的金錢財物而判刑29個月，今年10月23日他將被釋放，香港政府新聞處發出公告，表示陳嫌欲來台自首，希望台灣能「務實接收」，然法務部、陸委會等，認為牽涉面已不僅是司法問題，尚未同意陳嫌來台投案。

羅友志臉書po文。(翻攝自羅友志有事找有志臉書)

陳同佳犯案並逃回香港後，台灣方面在去年早已向香港政府提出司法互助請求，盼能將被告遣送來台接受偵審，然遭香港方面未曾給予回應，至今才表示要按陳嫌意願，送交台灣偵辦，法務部認為香港在這敏感時期放棄司法管轄權，用意不禁引人多加揣測，法務部長蔡清祥也表示任何跨境犯罪都應循正式司法互助，如此共同打擊犯罪，才能真正實現公平正義，然資深媒體人兼名嘴羅友志，今在臉書發文，認為陳同佳欲來台投案，原因非常單純，就是「逃，很難過」而已。

羅友志聽聞行政院長蘇貞昌酸陳同佳出獄後將自由自在「怎麼不在香港過好日子？」，對此他相當不以為然，痛批「只有泯滅人性的法匠，才會說出這種不道德的話」，他表示一年中之所以有許多罪犯選擇自首，就是因為這是個有人性的社會，會讓罪犯日子難過、無法自由自在，他又舉陳進興妻舅殺了女友，大費周章跟媒體自首，就是因為「逃，很難過」，也曾有新聞報導一個殺人犯，被警方抓到時表情才終於放鬆，表示「你們終於來了…」。

而說到殺害懷孕女友的陳同佳，羅友志認為他這個殺人犯，因為還有人性，所以感受到自己在香港是千夫所指，因此與其出獄後躲躲藏藏，不如來台自首期盼重生，反批台灣行政首長說他怎不在香港自由自在過好日子，直呼說這種話「接近獸性」。

(中時電子報)