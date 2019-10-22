引發《逃犯條例》風波的台灣箱屍案嫌犯港人陳同佳，願意來台受審，卻遭陸委會拒絕。行政院長蘇貞昌表示，台灣絕不會陷入「中國圈套」。國民黨總統參選人韓國瑜怒批：「民進黨是不是頭腦壞掉了？」網路投票顯示，高達93.97%民眾認為蔡英文政府拒絕陳嫌投案是「傷害主權」，僅5.26%認為是「捍衛主權」。

根據《中時電子報》網路投票「拒『反送中』港嫌來台投案，蔡政府是捍衛主權或傷害台灣主權？」結果顯示，高達93.97%民眾認為蔡英文政府拒絕陳同佳投案是「傷害主權」，僅5.26%認為是「捍衛主權」，另有0.77%表示「不知道、無意見」。

韓國瑜20日砲轟，蔡政府口口聲聲說最能維護台灣主權，但在關鍵時刻竟然自行閹割司法權，完全只是利用香港反送中事件增加總統大選選票，「香港在流血，民進黨在補血」。如今網路投票結果也顯示，逾9成民眾認為蔡政府此舉是「傷害主權」，蔡英文執政再次被民意打臉。

(中時電子報)