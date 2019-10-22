Thank you, Baseball. pic.twitter.com/o4lGeQi3uJ — CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2019年10月21日

洋基左投沙巴西亞(CC Sabathia)正式宣告退休，結束19年大聯盟生涯並推文道別：「這一切始於加州，我在奶奶家的後院用葡萄柚充作棒球，我怎麼也想不到棒球會成為我的人生。克里夫蘭(印地安人)、密爾瓦基(釀酒人)、紐約(洋基)，棒球永遠是我的家。謝謝你，棒球。」

沙巴西亞的最後一季成功補完了他的生涯數據，突破250勝(251)、3000奪三振(3093)大關，取得叩關名人堂的資格。沙胖能不能入選名人堂是個有趣的話題，他優秀且穩定，但從來不是令人驚嘆的頂級高手，有1座賽揚獎，沒拿過自責分率王和三振王。生涯自責分率3.74有點落漆，名人堂裡只有兩位投手比他差。

紐約媒體SNY引用5位投票者(棒球作家協會)的觀點，結果也很有趣，3人支持沙胖，1人反對，1人未決定。以名人堂門檻75%來說，他們對沙胖的看法正好位於60%-80%之間。未決定的投票者表示「傾向於投給沙胖」。

沙巴西亞是個生涯總局數3577.1局的模範勞工，19年來很少受傷。而且他是左投，生涯3000K非常了不起，史上只有3位左投能達到這個門檻，前兩位已經進了名人堂。即使在右投手之中，擁有3000K卻無緣名人堂的只有兩人：禁藥爭議的克萊門斯(Roger Clemens)、形象太差的席林(Curt Schilling)。

同期投手(相差5歲以內)比沙巴西亞優秀的不多，哈勒戴(Roy Halladay, 已進名人堂)、薛爾瑟(Max Scherzer)、韋藍德(Justin Verlander)、葛倫基(Zack Greinke)，這些人本來也都是夠格入選的投手。相較之下沙胖較為欠缺宰制力，不像他們那樣令打者畏懼。

沙巴西亞的優勢是效力名門洋基11年，使他知名度大增。穆西納(Mike Mussina)的數據還比不過沙巴西亞，亦是靠洋基8年間迅速累積聲望，沒拿過賽揚獎、沒3000K照樣入選。此外沙胖的人緣極佳，討厭他的人很少，對於「未表態」的投票者可能成為最後選擇的關鍵。

(中時電子報)