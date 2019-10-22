總統蔡英文近來不論是選情還是民調，都遙遙領先國民黨總統候選人韓國瑜，但民運人士王丹觀察近來的選情態勢，直言小英真的穩贏嗎？

對於2020選情，王丹在臉書發文表示，雖然蔡英文支持度領先韓國瑜，這就

代表「小英穩贏」嗎？不一定。至少有幾個隱憂：

第一，蘋果民調，不表態率都很高，這不是一個好的跡象；顯示小英支持者的熱情之外，還有相當多的冷漠。也顯示，有些支持韓國瑜的人，礙於大環境，沒有表態。

第二，韓國瑜民調落後，但是支持者非常「鋼鐵」，可以確保每一票都會出來；小英支持者民調顯示多，但屆時是否會積極出來投票，卻不一定。年輕人八成以上支持小英沒錯，但歷次投票年輕人參與的熱情都不如其他年齡層，這是要擔心的事情。

第三，從雞蛋投擲韓國瑜，到最近的陳同佳投案，各種試圖影響選情的變數都開始出現。可以肯定，到選前，我們還會看到更大的具有衝擊性的變數（突發事件）和更多的假新聞假消息出現，屆時蔡陣營應對是否得利，目前也不可知，一個重大事件就可以翻盤。

第四，深綠部分目前還看不到動起來，雖然賴院長已經出動，但從喜樂島到呂副，還是會牽引一些投票意向。綠營整合還有待加強。

最後，王丹分析，許多觀望者可能中間選民居多，對他們來說，談「亡國感」沒用，最終大家關心的還是政策。民進黨沒有必要跟國民黨對嗆，冷處理就好，澄清謠言就好；最重要的還是具體的民生政策，那是中間選民最關心的。

(中時電子報)