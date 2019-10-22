進博會開幕在即 場館裝飾緊鑼密鼓。（照片取自中新網）

10月21日，位於大陸國家會展中心（上海）的地鐵站出入口裝飾著進博會元素。當日，第二屆中國國際進口博覽會國家展參展國名單公佈。

據悉，國家展總面積3萬平方米（建築面積），將有來自世界各地60餘個國家和3個國際組織搭建展台，展示貿易投資領域的發展狀況和成就。目前，進博會場館裝飾施工工作正在進行，國家會展中心（上海）將以全新面貌迎接各國嘉賓的到來。

(旺報 )