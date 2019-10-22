進博會開幕在即 場館裝飾緊鑼密鼓 10:412019/10/22 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 進博會開幕在即 場館裝飾緊鑼密鼓。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 進博會開幕在即 場館裝飾緊鑼密鼓。（照片取自中新網） 10月21日，位於大陸國家會展中心（上海）的地鐵站出入口裝飾著進博會元素。當日，第二屆中國國際進口博覽會國家展參展國名單公佈。 據悉，國家展總面積3萬平方米（建築面積），將有來自世界各地60餘個國家和3個國際組織搭建展台，展示貿易投資領域的發展狀況和成就。目前，進博會場館裝飾施工工作正在進行，國家會展中心（上海）將以全新面貌迎接各國嘉賓的到來。 (旺報 ) #國家 #裝飾 #中心 #國際 #上海 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》風險情緒提振，周四國際原油續漲 10:172019/10/18 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152019/10/18 財經 聯上公司違反重訊申報規定遭處3萬元違約金 15:422019/10/18 財經 《店頭市場》違反重訊申報，聯上遭罰3萬元 15:572019/10/18 財經 國安局菜英文 英檢不必繳成績 04:102019/10/21 政治要聞 IMF下修經濟成長率 國安基金將密切關注後續影響 10:422019/10/21 財經 李文輝拜會北市府 聚焦文化和經貿交流 13:062019/10/21 政治 中市府活化軍方閒置建物 潭子活動中心啟用 16:522019/10/21 生活 衝刺業績好比跑馬拉松 南紡購物中心週年慶目標突破11億 17:142019/10/21 生活 從滬台優勢逆轉談台灣的覺悟 04:102019/10/22 論壇廣場 兩岸熱門新聞 大陸鉛鉍合金快中子反應爐進入運轉 - 兩岸 陸副外長嗆美 絕不吞下台港苦果 - 兩岸 - 旺報 2050展望大陸將對世界產生的貢獻 - 兩岸 兩岸史話－高估自己 錯估台灣政治情勢 - 兩岸藝文 - 旺報 斥台拒收陳同佳 張建宗：勿政治凌駕法治 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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