葉元之對於國民黨不分區名單說，相信以黨主席的高度，一定會擬出符合黨需求及社會期待的名單。（黃福其／攝）

國民黨不分區立委提名作業即將啟動，明天中常會將通過不分區立委提名辦法作業要點及時程，隨即展開提名作業，外傳黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單，可能排第7、9、11名。對此，吳敦義今早受訪時顯得心情大好，表示「反正不會是排第1就對了。」

中央黨部將從28日起受理推薦不分區名單，送中央提名小組及中央提名審核委員會審定建議名單後，11月13日將不分區名單送中常會，11月16日中央委員會議進行不同意權投票後，送黨主席核定名單，完成提名。

國民黨不分區立委提名，以專業組為先、政治組為後，外傳吳敦義將進入不分區安全名單，名列政治組之首或前段，可能在7、9、11名的安全名單內。

對此，吳敦義今天主持道教、法師挺韓後援會成立大會，原本不受訪的他，被媒體詢問此事時，笑容滿面，且有問有答，心情顯然大好。

媒體問吳是否名列第7、9、11名？吳說，現在不能說，要中常會通過提名要點，之後會有一個小組來審核。

媒體又問，排第幾最能發揮戰力？吳反問：「你的指教如何？」媒體說：「尊重主席。」吳笑笑說：「你就是要把我套出來，我不能講，現在不能講，真的。」媒體又一再追問，中常委建議排第7或安全名單尾端；吳猛笑著說：「7喔！反正不會排第1就對了」、「你是喜歡007電影？」

對於傳出吳列第7、9、11名，韓國瑜競總發言人葉元之上午受訪說，那是媒體的報導，相信以黨主席的高度，一定會擬出符合黨需求及社會期待的名單。至於不分區是否該有更多年輕新血進去？葉說，完全尊重黨主席安排。

(中時 )