網友發文詢問台灣最無聊縣市在哪。（圖／摘自PTT）

台灣22個縣市各有特色，有些城市令人留連忘返，但哪個縣市你從沒去過？或是去過就不想再去第二次？有網友在PTT發文詢問「台灣最無趣縣市是哪裡？」沒想到引起熱烈討論，結果有兩個縣市被狂點，而且原因超爆笑。

原 PO 在PTT發文指出「人生到這個歲數，差不多台灣從北到南從西到東，目前都玩過了一遍，每個縣市都有自己一些特點，有趣的地方很多，於是就在想，台灣最無趣的縣市到底是哪裡？有沒有那種平常出去玩絕對不會想選擇的，各位覺得是哪裡？」

結果網友答案一面倒，雲林縣及苗栗縣被最多人點名，鄉民留言「苗栗、雲林唯一正解」、「雲林除了劍湖山還有啥？」、「雲林逛六輕」、「雲林吧，想不太到什麼景點」、「雲林連伴手禮都不知道要買啥」、「苗栗到底能幹嘛啊」、「苗栗一堆山，到底在幹啥啊」。

不過也有網友反駁「雲林跟苗栗有那麼不堪嗎？」、「中秋就不要吃斗六的文旦」、「難道去南庄玩的都是鬼嗎？」、「最無聊不是桃園嗎？」有網友說，在雲林的鄉間小路騎自行車，空氣好又清靜，可以好好放鬆；至於山城苗栗有雲洞山莊、三義木彫、銅鑼杭菊…等，只是沒有那麼都市化罷了。

(中時電子報)