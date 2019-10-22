網友討論韓國瑜民調。

國民黨總統參選人韓國瑜近來雖在媒體民調頻頻受挫，但在街頭民調卻是不可擋，在桃園孫先生調查中，在台灣各地街頭訪問幾近無敵！網友便在PTT上詢問，韓國瑜氣勢簡直勢不可擋，若明年順利當選，將會造成獨大的局面，擔憂到時沒有制衡的力量，對台灣來講也不是好事。

網友表示，韓國瑜在目前網路上一片罵聲之下，卻可以在街頭上展現如此強大的氣勢，在各地調查大多都可以壓過蔡英文，穩到不行的勢頭讓他直呼「難道庶民的力量真的這麼強大嗎？」他判斷明年大選韓國瑜簡直是「穩贏了」，但選後的局勢讓他擔憂，因為韓國瑜的優勢這麼大，到時候國民黨肯定是獨大的局面，這樣對於台灣政治相當不健康，缺乏制衡的力量對於國民黨而言也不是好事。

文章一出引來其他網友嘲諷，表示韓國瑜根本沒他說的這麼厲害，笑說「這麼穩，幹嘛還long stay」、「既然穩定了，那銷假回高雄吧」、「沉默螺旋，韓粉都隱性，不敢表態(笑)」、「韓都穩到敢請三個月韓假了」、「穩被三殺，所以乾脆請假」、「穩，投票那天出去玩囉」、「穩到韓導自己都會怕XDDDD」

(中時電子報)