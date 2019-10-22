想出國留遊學嗎？教育部11月2日、16日及23日分別在北、南、中舉辦「出國留遊學宣導說明會」，提供學子出國留學的獎學金資訊；此外，10月26日、27日在台北世貿三館也有「歐洲教育展」，10個國家超過120所學校參加，為台灣學生提供在歐洲學習的資訊。

教育部今年3場留遊學宣導說明會辦理日期及地點分別為：首場11月2日於集思台大會議中心 （北區）；第2場11月16日於國立成功大學力行校區綠色魔法學校（南區）；第3場11月23日於國立中興大學社管大樓（中區）。

在說明會中，教育部將邀請曾獲公費留學及學海計畫獎補助的青年學子前來分享出國留學（研修或實習）期間的個人經驗，同時提供海外留遊學相關注意事項、「公費留學考試」、「留學獎學金甄試」及「學海系列計畫」等各項獎補助資料，以協助有意願出國留學的朋友們，於出國前獲得充分資訊。

參加辦法可先上「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站（https：／／twgps.moe.edu.tw／)報名， 各場次座位有限，報名額滿為止。

另10月26至27日由英國文化協會、法國在台協會／法國教育中心、德國學術交流資訊中心合作主辦的第18屆歐洲教育展 (EEFT) 共計有來自10個國家超過120所學校參加，為台灣學生和家長提供在歐洲學習的資訊，於現場提供面對面諮詢並舉辦專題講座，介紹各國教育制度、申請流程、獎學金機會等。

歐洲國家優秀的學程吸引越來越多來自台灣的學生，目前有1萬多名台灣學生在歐洲學習。值得一提的是，台灣和德國的教育交流愈來愈密切，2018年有2237名台灣學生赴德國留學，1352名德國學生來台灣學習。

2019歐洲教育展，10月26日（六）及27日（日）每天13時至18時在台北世貿三館展出；德國博士研究資訊座談會，則在10月28日（一）13時至18時在集思台大會議中心舉行。

(中時 )