爭取民主黨總統候選人提名的台灣移民第2代楊安澤今天表示，美中貿易戰讓許多美國製造商與農民成為無辜受害者。他若當選將實際了解情況，改善美國製造商現況。

楊安澤（Andrew Yang）今天在華府「全國記者俱樂部」（National Press Club）發表演說，暢談他的競選政見。

談及美國總統川普在2016年的勝選政見「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），楊安澤表示，川普確實點出美國問題，但他的解決方案卻是背道而馳。川普大談在美墨邊境建造圍牆、讓時光倒流、將失去的工作機會帶回美國。

楊安澤表示，真正該做的和川普的措施正相反，應讓時間持續前進，加速經濟與社會發展，進化對自我、工作與價值的思維，「我正是這個職務的理想人選，因為和川普相反的，是個喜歡數學的亞裔。」

在被問及美中關係以及正如火如荼的美中貿易戰時，楊安澤表示，美中關係或許是定義21世紀的最重要關係之一，美中確實存在實際的貿易議題，尤其是中國對美國智慧財產權的竊取。

他說，雖然貿易戰在試圖解決這些失衡問題，但最終卻造成許多人成為這場衝突的無辜受害者，包括許多美國中西部的製造商與農民。

楊安澤指出，中國有兩大優先事項，其一是確保強勁的經濟成長，以便能提升生活水準；其二是確保社會秩序。而美國對中國經濟成長擁有強大影響力，因為美國是中國持續成長的主要推動力之一。

他表示，美國應當以大國立場看待美中關係，畢竟美中將在未來一段不短的時間內並列全球兩大經濟體，需要共同應對氣候變遷、人工智慧、以及包括北韓等地緣政治熱點問題。

他也強調，如果美中不能維持合作關係，隨著時間流逝，這些問題將愈形嚴峻。雖然美中之間存在許多緊張與困難，要維繫關係並不容易，但必須盡力維持。

至於美中貿易戰，楊安澤表示，若能當選，他將了解實際情況，但首要目標是設法改善美國製造商現況，並設法解決最初引發貿易戰的主要問題。

(中央社)