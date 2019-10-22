網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「李四川後援會」)

國民黨總統參選人韓國瑜在各家民調皆落後，甚至有差距不斷拉大的趨勢，卻在「街頭民調」一枝獨秀。韓粉對此不以為然，自行做問卷調查，群組內有多少人接過民調電話的？結果顯示，幾乎所有人都沒接過電話，也讓韓粉火大怒嗆：「所有民調都假的啦！」認為民調（ㄊㄧㄠˊ）公司會先過濾一些特定人士，挺藍或挺韓的民眾，老早都被篩掉了。

韓粉在臉書社團「李四川後援會」發文：「做個問卷，有接過民調電話的＋1， 從來沒有接過的＋2」並在文末標註「我想這能略知一二」。文章一出，獲得近千讚與近2000則留言。

網友們紛紛回應「＋2」，從來沒有接過民調電話者以壓倒性獲勝，讓網友忍不住開嗆：「都不敢表達支持韓市長，會被挨罵」、「因為民調（ㄊㄧㄠˊ）公司會先過濾一些特定人士的。也就是說非支持該人或黨的早已過濾掉了」、「在國民黨初選之前曾接過電話，之後就不曾再接到！可見這民調是可操控的，透過系統直接過濾它想要的樣本！故民調一點可信度都沒有！」

不僅如此，更有網友直言：「我們這些韓粉都沒接到，可見所有民調都假的啦！」「他們的目的就是要壓抑我們韓粉，刻意營造韓國瑜贏不了的假象！」

(中時電子報)