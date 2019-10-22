水上鄉璿宿上天宮廟方送韓國瑜文昌筆後，現場群眾紛紛高喊總統好。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜，受到大批支持者歡迎，廟方送上文昌筆後，現場群眾紛紛高喊總統好，氣勢高昂，針對國民黨海區立委參選人王啟澧現場要求水上鐵路一定要高架化，韓國瑜除承諾會納入研究，也強調2020以後政治人物一定要改變，以人民為本，不以權力為本，還說這3、4年來台灣人民過得很辛苦，很多行業都淒慘落魄，所以台灣一定要改變。

昨日才發生國民黨部依法申請集會遊行，結果兩處路段都被水上鄉公所打回票，被視為刻意卡韓，今早王啟澧再針對水上鄉鐵路高架化議題發聲，王啓澧說，鐵路高架化，哪有道理只做民雄？水上沒有，「難道是次等公民？」，指民進黨政府看不起水上人，既然民進黨不做，就讓國民黨來做。

韓國瑜致詞時除稱讚璿宿上天宮內的「莫不尊親」匾額文物非常珍貴，更肯定廟方做了很多關懷弱勢的活動，讓他十分敬佩，另就王啟澧提到的鐵路高架化，承諾他一定會納入研究。

韓國瑜強調政府的存在目的，就是為人民來打拚，尤其這3、4年來，台灣人民過得太辛苦，各行各業不少都淒慘落魄，重申政治人物自2020以後一定要改變，重新思考以人民為本，放棄以權力為本，呼籲政治領袖、鄉親不要分黨派，一定要團結起來，一心一意效法媽祖精神，共創美好的台灣。

(中時 )