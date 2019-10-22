邁入第四季，包括南京、天津、燕郊、三亞四城以「人才落戶」名義，打破地方房市限購令。綜合地方官員看法認為，這是為了引進人才進行的程序優化，同時也是既有人才支持方案。

在「因城施策」的調控思路下，今年包括青島濱海新區、杭州、珠江、上海臨港、南京高淳與六合區、天津、三亞等多個城市以直接或人才落戶的方式對限購令進行調整，同時，包括衡陽、廣州、佛山等多個城市正在尋求調整時機；而北京、阜陽則在土地出讓端取消限價。

浙報傳媒地產研究院院長丁建剛受訪時表示，受經濟下行、財政收支壓力，以及房地產市場下行等因素影響，各地選擇了以打「擦邊球」的方式鬆動調控。

不過，中原地產首席分析師張大偉提出了不同意見認為，吸引人才應該要用產業、政府提供的住宅或是租賃公寓，而不是把人才推入商品市場，這樣的政策僅會吸引到想要買屋的民眾。

中國社科院城市發展與環境研究所土地經濟與不動產研究室主任王業強則指出，目前房地產正策主軸仍是以市場穩定為主，但政策鬆動可能會推動房地產回暖，如果出現過熱，政府調控機會加碼。

中國指數研究院常務副院長黃瑜也認為，今年房產以穩地價、穩房價、穩預期為目標，既注重需求滿足，也抑制非理性購屋，未來政府會堅持「房住不炒」的基調，如出現局部過熱，政策將會跟進。

(旺報 )