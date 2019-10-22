香港反送中導火線，港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，蔡政府口徑一致擬拒收。國民黨團今舉行記者會，播出內政部長徐國勇昨是今非影片，凸顯民進黨為了延續政權，自願把司法管轄權與政權奉送給其他國家，砲轟台灣不該成為外國人犯罪天堂。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，中華民國刑法規定，在中華民國領域內犯罪者適用之；犯罪行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民國領域內犯罪，既然犯罪地在台灣，蔡政府沒有理由拒收。

記者會上播放內政部長徐國勇2016年4月14日上政論節目，回應肯亞案，強調台灣絕對不能放棄司法管轄權。陳宜民批評，昨是今非行為令人民唾棄，蔡英文撿到槍不願放棄，結果槍膛炸開，全國輿論都在問，司法能否得到伸張，結果蔡政府上下一致反對逃犯來台自首，這不符合蔡政府力推司法改革的想像。

陳宜民痛批，台灣不是外國人犯罪新天堂，殺人償命、欠債還錢，本來就是天經地義，台灣是法治國家，絕對沒有司法空窗期。

國民黨立委賴士葆也在臉書發起民調，他發現經過15小時投票結果，高達95％民眾認為政府拒收陳同佳等同出賣主權，如今世界各國都在搶司法管轄權，蔡政府怎麼會不要呢？怎麼會要司法互助？顯示蔡英文心中沒有中華民國主權，只有選票，為換得更高的政治利益。

賴士葆公開訴求，明天香港就要釋放陳同佳，屆時陳若來台，移民署與陸委會假使不讓他入境，黨團就具名提告這兩個單位縱放人犯，嚴重瀆職。

國民黨團副書記長童惠珍說，當時陳同佳在台犯下殺人毀屍案，社會氛圍希望香港政府修改逃犯條例，讓香港犯人引渡到台灣，結果港府加大範圍到中國，造成反送中延燒，讓蔡政府撿到槍，操作一國兩制、亡國感，掩蓋執政三年多來政績不彰，現在很怕反送中變成反送台。

(中時 )