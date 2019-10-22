2050年展望中國將對世界產生怎樣的貢獻，清華大學國情研究院院長 胡鞍鋼認為人均GDP相對於美國要達到70%以上，經濟總量仍居世界首位。他認為國家發展生命週期是指一個國家，在全世界240個國家和地區中，競爭的曲線圖，大體可以分為四個階段：準備成長期、迅速成長期、強盛期，衰落期。：國家興盛或衰落的核心問題在於能否創新，而不僵化、不停滯，能否持續地創新，而不中斷，不夭折；能否比其他國家更具創新能力。

2050展望大陸將對世界產生的貢獻

未來的2050中國，它表現為民富和國強。首先來看，人均GDP相對於美國要達到70%以上，不排除可以達到90%，這就取決於美國的經濟增長率會是怎麼樣。下來來就是經濟總量仍居世界首位，占世界總量的比重還會進一步的提高。2050中國已經成為世界最大的經濟增長發動機，貿易增長的發動機，投資增長的發動機和消費增長的發動機，中國將繼續做出這一重大的貢獻。

2050展望大陸將對世界產生的貢獻／圖：海峽衛視

從世界的分析來看，就當一個國家進入中等收入的階段，真正能夠進入到高收入的也是鳳毛麟角，從二次大戰以後，只有13個國家和地區。因此從富起來到強起來，其實是難度更大的一個過程，如果要從富到強，就必須進入到創新強國時代，只有創新才能強國，如果要通過創新作為發展的第一動力，就不是簡單的複製別人的路徑。

(中時電子報)