涉嫌去年在台殺害女友的港籍人士陳同佳，目前在香港監獄因他案服刑中。日前傳出香港聖公會教省秘書長管浩鳴與陳同佳接觸，並表達陳同佳願來台受審，且傳出在上月管浩鳴曾與國策顧問黃承國見面討論此事。但後有媒體爆料，管浩鳴另具北京政協身分。

黃承國今日接受媒體訪問表示，當時和管浩鳴見面，對方是宗教界人士的身分。黃承國說，當下並不知道管浩鳴有北京政協的身分，是事後看到媒體報導後才得知。

黃承國表示，第一次和管浩鳴見面是9月24日，當初是因為有位香港教會的友人主動聯絡，提到管浩鳴有要事要來台灣，希望可以提供協助。黃承國說，碰面後的隔天下午，就帶著管浩鳴去和徐國勇見面。事後徐國勇也回應告知，若要討論陳同佳來台投案，還是希望透過政府對政府的官方管道處理。黃承國說，當時管浩鳴是以教會牧師身分請求協助，若事前知道管浩鳴是北京政協，就不會安排見面。

(中時 )