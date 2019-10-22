港嫌陳同佳願來台投案遭拒，讓蔡政府飽受批評，蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明今天表示，此案有很多地方必須釐清，需要一些時間，國民黨想把它當作選舉操作，不過他認為，此案對蔡英文並不會失分。

在台灣涉嫌殺人的陳同佳欲來台投案，遭陸委會拒絕入境，其中扮演重要角色的牧師管浩鳴兼中國北京巿政協委員，國策顧問黃承國透露，他曾偕同管和內政部長徐國勇會面。

林鶴明今天接受「周玉蔻嗆新聞」節目專訪，主持人詢問黃承國以國策顧問的身份竟然可以兩次帶著中國的政委，直接去找內政部長，我們的國安單位事前都未掌握訊息？這樣子行嗎？

對此林鶴明認為，政府一定預先知道，管浩鳴9月底拜會徐國勇時，是以宗教的身份去拜會，但徐國勇第二次就拒絕見面，就是因為知道管浩鳴不是真的為了宗教而來，「這件事政府當然一開始就知道狀況」，管浩鳴具有政協身份也是政府主動標記。

對黃承國的舉動，他認為國策顧問就是要把民間的聲音讓政府知道，但要把政協委員帶到去見部會首長，「這問題是我們要面對的，當然不行」。

至於陳同佳案，林鶴明表示，這個案子有很多訊息必須釐清，把人抓起來關很簡單，但政府要去把關，需要一些時間釐清訊息，國民黨想把它拿來作選舉操作，公部門若不把關，會出事情，這點政府必須仔細去說明，必須守護主權和司法。

藍營認為此案是韓國瑜翻盤的契機，主持人詢問「不會失分嗎？」林鶴明則是堅定的表示「不會」。

(工商 )