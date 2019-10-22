英國北愛爾蘭今天放寬同性婚姻和墮胎法的規定，這是這個省分具有里程碑意義的轉變，目的是與英國本島的法律一致。

法新社報導，由於北愛爾蘭議員未能於今天期限前擋下英國國會議員通過的修法案，北愛爾蘭今天午夜（台灣時間22日上午7時）放寬同性婚姻和墮胎禁令。

英國國會議員7月通過墮胎除罪化，且替墮胎服務建立合法途徑，同時制定同性婚姻和民事伴侶關係的新法規。

倘若北愛主要政黨未能於10月21日期限前組成政府、北愛議會未能修改上述通過的法規，北愛墮胎禁令將自動放寬，且同性婚姻合法化，與其餘英國地區法規一致。北愛爾蘭從2017年1月執政聯盟解散以來，已有將近3年沒有政府。

墮胎和同性婚姻在英格蘭、威爾斯和蘇格蘭為合法。

北愛爾蘭議會今天有短暫開會，但未獲得反對黨的支持，因此無法組成政府並通過任何修正法案。

國際特赦組織（Amnesty International）北愛爾蘭活動倡議經理泰加特（Grainne Teggart）今天於期限屆滿幾小時前說：「今天午夜將寫下歷史。」

「對於北愛爾蘭來說，這是一個非常重要的時刻、新時代開端，我們從控制我們身體和醫療保健的壓迫性法律中解放。」

北愛爾蘭事務大臣史密斯（Julian Smith）在國會表示，禁止墮胎的法律將於午夜廢除，往後將中止相關刑事起訴。

他說：「2020年3月31日之前，北愛爾蘭將對墮胎服務的合法途徑施行新法律架構。」

同時，同性伴侶關係的法規將於明年1月13日前制定。

史密斯並說：「這意味第一對同性伴侶最遲將於2020年情人節那週結為連理。」

(中央社)