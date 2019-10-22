國民黨總統參選人韓國瑜啟動「傾聽之旅」重新捲起韓流，親英系的「兩岸政策協會」今發布最新總統民調指出，蔡英文的支持度突破5成，達到50.8％，韓國瑜則是34.4％；且在「誰較有能力處理兩岸關係」或「誰較有能力處理台灣外交關係」的部分，蔡英文均領先韓國瑜。

由「蔡英文競選總部決策委員會」召集人洪耀福胞弟洪耀南擔任秘書長的「兩岸政策協會」，今針對總統大選公布最新民調。

首先，在「違背對高雄市民只在假日拚選舉的承諾說法同意度」部分，有高達58.5％認為韓國瑜違背對高雄市民的承諾，31.8％認為沒有違背。

接著，假設2020選舉只有韓、蔡對決，並無第三候選人，那麼，蔡英文的支持度高達50.8％，韓國瑜為34.4％，兩人相差16.4個百分點，另有14.7％未表態。

假若前副總統呂秀蓮通過總統連署，進一步參戰2020總統選舉，那麼，在3角督的情況下，蔡英文支持度為49.9％，韓國瑜為32.9％，呂秀蓮為6.6％，另有10.6％未表態。

另在總統看好度部分，看好蔡英文當選總統的比例為59.8％，韓國瑜為28.6％，呂秀蓮為0.7％，都有可能的是1.4％。

另外，該民調也特別針對兩岸外交議題進行調查。其中，當民眾被問到誰有能力處理兩岸問題，認為蔡英文的比例為42％，韓國瑜為39.3％。當民眾被問到「誰較有能力處理台灣外交問題」時，認為蔡英文的比例為46.9％，韓國瑜為35.3％。

該民調是在10月19日至20日進行調查，成功訪問1072位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。

(中時 )