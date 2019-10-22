新北市長侯友宜今天上午前往市議會接受市政總質詢。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天上午前往市議會接受市政總質詢，民進黨團一開始便上演逼宮秀，要求侯友宜講清楚，是否市政總質詢後請假輔選韓國瑜，侯友宜用台語笑答：「想太多了」，強調自己念茲在茲，一定是以市政為最大優先考量。

民進黨團總召何博文表示，新北市過去在前縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫時代的縣市評比都是吊車尾，侯友宜上任後評比排第7，是罕見好成績，如今媒體卻傳出總質詢後要輔選縣市評比最後一名的韓國瑜，能不能說出韓國瑜的優點？

侯友宜表示，自己到現在為止心意還是擺在市政，從來不記別人優點還是缺點，「我缺點比優點多，我都欣賞別人優點比較多」。

民進黨團連番追問韓國瑜優點，侯友宜仍強調，自己這段時間都全心全意新北市，高雄比較少著墨，還是把心力擺在新北市最重要。

民進黨團議員李坤城也問侯，之前說不接韓國瑜新北競總主委是肯定的，那請假幫韓國瑜輔選，有沒有可能？侯友宜笑說說，想太多了，回歸市政議題，強調自己念茲在茲，以400萬市民為重。

(中時 )