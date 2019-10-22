在台殺死女友的香港男子陳同佳有意來台投案，蔡政府以恐有政治意涵為由拒絕。內政部長徐國勇要國人思考：港人殺港人，香港為何不審？亞洲警察學會秘書長葉毓蘭則反問，永和分屍案是「美國人殺加拿大人」，我們幹嘛去菲律賓把兇嫌押回台？由此可見台灣法律真的是屬人，而且屬政黨、屬顏色，噁心至極！

徐國勇昨（21）日上午在立法院受訪時表示，此案被告是香港人，被害者也是香港人，被告現在人在香港，香港為什麼不審判？還說香港沒有死刑，但是台灣有死刑，陳同佳為什麼要回來，這違反被告人性。

葉毓蘭在臉書發文表示，徐國勇的言下之意是，港男殺港女，與台灣何干？她舉例，去年8月21日永和中正橋下的分屍案，死者是加拿大人、兩名兇手是美國人，主嫌孫武生在行兇逃到菲律賓。照徐國勇的邏輯，我們幹嘛要啟動國際刑事司法互助，老遠巴巴的派人去把人從菲律賓押回台灣？

葉毓蘭怒轟，「台灣的法律真的是屬人，而且是屬政黨，屬顏色，名聞遐邇，噁心至極！」。

網友也紛紛回應：「港人殺港女與台灣人何干？那當初發什麼通緝令？發了能不處理？」、「沒有邏輯，不講法治的政府，還能振振有詞，佩服呀」、「有政治沒人性，無恥的姑婆勇」、「主權隨時可當屁！屬地主義比不上菜媓的屎香！」。

(中時電子報)