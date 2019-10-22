加拿大大選初步結果出爐，深陷醜聞風波的現任加國總理杜魯道（Justin Trudeau）可望成功連任，將組成少數政府。

加拿大21日舉行第43屆大選，現任總理杜魯道所屬的自由黨因執政不力，加上杜魯道醜聞纏身，選前支持度與在野保守黨呈現拉鋸戰，21日晚間大選初步結果出爐，根據加拿大廣播公司（CBC）預測，杜魯道可望連任，不過因無法保住國會多數黨席次，預計籌組少數政府。

(中時電子報)