加拿大大選初步出爐！杜魯道料連任 將組少數政府 11:062019/10/22 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大大選初步結果出爐，深陷醜聞風波的現任加國總理杜魯道（Justin Trudeau）可望成功連任，將組成少數政府。 加拿大21日舉行第43屆大選，現任總理杜魯道所屬的自由黨因執政不力，加上杜魯道醜聞纏身，選前支持度與在野保守黨呈現拉鋸戰，21日晚間大選初步結果出爐，根據加拿大廣播公司（CBC）預測，杜魯道可望連任，不過因無法保住國會多數黨席次，預計籌組少數政府。 (中時電子報) #連任 #加拿大 #杜魯道 #少數政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大選戰倒數 杜魯道選情告急火力全開轟對手 13:122019/10/20 國際 帥氣總理魅力不再 杜魯道拚連任陷苦戰 22:112019/10/20 國際 杜魯道醜聞纏身 拚連任陷苦戰 04:102019/10/21 國際大事 網紅立委馬文君將與蔡培慧上演「兩個女人的戰爭」 16:432019/10/21 生活 貿易戰休兵幕後推手？ 專家警告川普別忘這痛點 19:552019/10/21 財經 加國大選登場 杜魯道恐丟國會多數 01:312019/10/22 財經 加國大選登場 杜魯道醜聞纏身 恐丟國會多數 04:102019/10/22 全球財經 加國大選火熱 視港議題如地雷 04:102019/10/22 國際大事 醜聞纏身 政治金童光環褪色 04:102019/10/22 國際大事 馬文君人氣網紅 蔡培慧勤走基層 04:102019/10/22 地方新聞 國際熱門新聞 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 名流 德仁登基大典冒雨進行 小動作展現親民作風 - 國際 報告：全球如再爆金融危機 1／3大型銀行恐關門 - 時事 - 中央社 耍盡心機上位稱后！新婚3月泰王寵妃遭撤銷頭銜 - 名流 美企挺港遭報復 美國務卿：陸行為十分不恰當 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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