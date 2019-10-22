駐日本福岡辦事處月初舉辦國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電，日本內閣官員卻說沒發出賀電，引起真假賀電議論，行政院長蘇貞昌更直言要查處。外交部發言人歐江安今天表示，外交部已經審查完成福岡辦事處的報告，也了解到電報屬於「真實文件」，但福岡辦事處未預期到台日之間的敏感關係以致引發後續風波，外交部嚴正告誡福岡辦事處與其他辦事處必須審慎行事。

歐江安說，電報屬於真實文件，來自於安倍眾議員地方事務所的文件，至於是誰交付就不方便透露，這在一定程度上反映出福岡辦事處積極經營地方關係的成效，必須要給予肯定。

歐江安指出，福岡辦事處本來用意良善，是想要彰顯台日友好凝聚僑胞向心力，才把賀電在國慶酒會展示，但福岡辦事處沒預期到台日之間的敏感關係，以及類似事件必須低調處理，以致引發後續風波。福岡辦事處沒注意到這點細節，外交部嚴正告誡駐日代表處以及各辦事處必須審慎行事。

歐江安表示，外交部已經上簽呈給行政院，報告審查相關經過，給予辦事處嚴正告誡，但這並不是嚴重到要記過。

(中時 )