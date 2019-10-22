台南市政府重新檢視執行多年的亮麗晴空計畫，並統整精進成8大面向45項管制策略，進一步蛻變為「亮麗晴空PLUS」計畫，希望提出空氣品質最佳管制策略的良方，以滿足市民期待，加速空氣品質的改善。

市長黃偉哲在市政會議表示，改善空汙一直是市府「開創新局市政啟航」施政五大主軸的建立「希望家園」重點之一，經重新檢討亮麗晴空計畫，整合精進蛻變為下一階段「亮麗晴空PLUS」計畫，今年1到9月的細懸浮微粒（PM2.5）濃度21.4 μg／m3，為歷年同期最低，近6年空品的改善幅度也達19％，已獲得成效。

黃偉哲指出，亮麗晴空計畫除每年持續滾動式檢討過去執行的成果外，更重要的任務是面對空汙問題，將管制策略進行許多改進，並配合國家政策與市民對空氣品質的期待。其中，包括新設800點空汙溯源新利器的「微型感測器」；加油站稽查導入「紅外線顯像儀」，藉由科技追蹤汙染源，強力打擊不法排放。

另外，推動工地裸露地覆蓋稻草蓆，近4年覆蓋高達189公頃，台南市更是全台首創推動「稻草編織再利用示範計畫」，擴大收購本地稻草編織後供本市工地覆蓋；公務機關的1至3期柴油車逐年編列預算汰舊換新，汙染減量由市府做起，可減量細懸浮微粒3.51公噸。

至於為達成優質民俗活動，更推出使用紙錢專用袋，搭配全國首座紙錢專爐集中燒；推動以功代金9年善款累積突破1500萬元，相當減少紙錢用量331公噸，每年可幫助至少2000個弱勢家庭。尤其，今年1月至9月的響應金額已超過330萬元，突破歷年度新高。

黃偉哲認為，目前已進入空品不良季節，他已要求各局處務必落實執行相關應變工作，特別是學校戶外活動課程或運動會等，應注意空氣品質狀況，調整課程內容，以學生健康為首要優先考量，也期盼透過市府全體總動員，達成今年空品目標藍天（AQI≦100）日數比例78％，並宣示115年藍天日數比例82％為目標。

環保局長林淵淙也說，空氣汙染有互相流通及存在跨境的複雜問題，增添空汙管制上的難度，但市府不推卸責任仍秉持改善空氣品質的決心，新增7項管制措施及修正精進17項管制措施，重新端出最佳管制方案，升級為「亮麗晴空plus」計畫，共計8大面向45項管制策略，預計可削減215公噸PM10、66公噸PM2.5等汙染物，有效改善空氣品質，打造可放心深呼吸的清新空氣。

(中時 )