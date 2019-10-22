國策顧問黃承國遭踢爆曾帶具「北京市政協委員」身分的牧師管浩鳴與內政部長徐國勇談陳同佳案，內政部長徐國勇昨天證實此事。資深媒體人黃暐瀚說，當年「武統學者」李毅，到民進黨中央見中國事務部副主任沒事，內政部長徐國勇，見北京政協管浩鳴，一定也不會有問題。如果是國民黨見就會出大事，被講成「中共的走狗」，台灣最大的悲哀，就是雙標。

黃承國帶具「北京市政協委員」身分的牧師管浩鳴與內政部長徐國勇談陳同佳案，內政部長徐國勇證實，管曾兩度求見，而他也的確有跟管浩鳴見過一面，但當時不知其北京政協身分，且有關陳同佳案，他未提出任何承諾。

資深媒體人黃暐瀚說，「我想起來了。這就跟當年「武統學者」李毅，到民進黨中央見中國事務部副主任沒事一樣。內政部長徐國勇，見北京政協管浩鳴，一定也不會有問題。」

他問，是說，如果是國民黨黨工見「武統學者」、國民黨官員見「政協牧師」，民進黨會惦惦當沒事嗎？重點不在管浩鳴是不是政協，政協有兩千五百多位，重點是，徐國勇為什麼可以私下見這種「穿針引線」的人？

黃暐瀚說，國民黨的官員，如果見了香港的「密使」，還不被講成「中共的走狗」嗎？台灣最大的悲哀，就是雙標。

網友留言「台灣不是雙標。但是民進黨和支持民進黨的媒體是雙重標準！」、「不就是一貫的雙重標準，對應選擇性失憶的腦粉。」、「反正就是只有民進黨可以愛台只有國民黨會賣台就對了啦」、「民進黨的人一貫都是前後不一，因時因地因人變換，只要對自己有利的，愛講甚麼就說甚麼。」

(中時電子報)