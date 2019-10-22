行政院長蘇貞昌今天至立法院備詢，國民黨立委林德福批評民進黨操弄亡國感，蘇貞昌表示，亡國感是年輕人認為像高雄市長韓國瑜進中聯辦，才會產生亡國感；蘇也批評前總統馬英九的九二共識一中各表是「自欺欺人」。林德福則嗆蘇貞昌，這些都是民進黨政治操作，大家心知肚明。

林德福質詢，蔡總統說兩岸政策採取理性立場，中國步步進逼下，採取不挑釁不冒進堅守國家的立場，兩岸維持正常交流，這樣的說法，國內民眾誰會相信？蘇貞昌回答，「我相信啊，講得很好啊。」

林德福接著說，那蔡總統說的正常交流是什麼？難道民進黨執政下，兩岸對立停滯是正常嗎？馬執政兩岸交流觀光熱絡是異常的嗎？蘇貞昌回應，中國大陸用政治力量突然限制他們國民自由行這就不正常，國民黨說「三不」就是不正常，馬英九的九二共識一中各表是「自欺欺人」，習近平就說九二共識是一個中國。

對於亡國感，蘇貞昌說就是因為韓國瑜進中聯辦讓年輕人有這種感覺；香港就是沒有主權，才會被中國大陸與取予求，所以我們不能失去主權。林德福反批蘇貞昌那些都是民進黨政治操作，中華民國本來就有主權，跟香港根本不一樣。

(中時 )