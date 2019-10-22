香港殺人犯陳同佳來台案引發爭議，藍營頻轟蔡政府出賣司法主權，國民黨文傳會昨天也發新聞砲輔「民進黨的政治思維凌駕社會公義的維持」、「司法標準是因人而異、人權保障是因時而異、公平正義是因事而異」。不過國民黨主席吳敦義上午被媒體詢問陳同佳是否要由香港自行處理時表示「我覺得都有道理啦！」

吳敦義上午主持道教、法師後援會成立大會後，原本不受訪，但他似心情大好，對媒體詢問問題侃侃而談。

對於陳同佳案，吳敦義原本以「文傳會會有意見」，表示黨部會表達立場。但他接著又說明自己看法表示，有人主張應讓他 (陳同佳)進來，但因為是香港人殺香港人，為什麼香港人不能依法辦理？為什麼要送到台灣來？若送到台灣來，我們能不能用屬地主義處理？就是發生凶殺案地點在這裡。但實際上是用人，如果是中華民國國民被殺，應該要到中華民國境內審判才對，但因為是香港人殺香港人，所以會有一些不同看法。

媒體追問是否贊成蔡總統的做法？吳說，他不能隨便贊同，也不能隨便不贊同我一定要好好地用心了解才評論，他不是評論家，他是實行者。

媒體又問吳覺得香港政府要自行處理嗎？吳說，「我覺得都有道理啦，因為是香港人殺香港人，以人為主。」過去馬政府，他當行政院長時跟中國簽兩岸罪犯處理條例，例如在台灣殺了中華民國的人，跑到大陸去，不會在大陸審判，一定要移回中華民國審判；如果在大陸的區域裡殺了大陸的人，就算跑回台灣，我們也要移回去，這就是最基本的原則，有屬人屬地。

至於蔡政府拒絕陳同佳來台，是否損害主權問題？吳說，會有爭議。

國民黨主席吳敦義（左）22日出席中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會後援總會成立大會，道教法師聯合總會後援會總會長鄭弘習（右）從吳敦義手中接過戰旗後，揮舞著戰旗為國民黨加油。（劉宗龍攝）

國民黨主席吳敦義（中）22日出席中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會後援總會成立大會，吳敦義拱手向在場道教界人士請託，呼籲大家要選票投給國民黨及黨提名的總統及立委候選人。（劉宗龍攝）

國民黨主席吳敦義（左）22日出席中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會後援總會成立大會時，面對媒體詢問他列不分區的名單中的第幾名？吳敦義表示，「現在還不能講」、「反正不會排第一就對了」。（劉宗龍攝）

國民黨主席吳敦義（圖）22日出席中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會後援總會成立大會時，面對媒體詢問他列不分區的名單中的第幾名？吳敦義表示，「現在還不能講」、「反正不會排第一就對了」。（劉宗龍攝）

(中時 )