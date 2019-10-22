行政院長蘇貞昌22日答詢時表示批評人家的國旗不好。（姚志平攝）

退輔會主委馮世寬日前受訪時說「要我無條件地把旗子換成五星旗，我看世界上最爛的旗就是那個（五星旗）」，國民黨立委林德福今天質詢行政院長蘇貞昌對這樣說法有什麼看法？蘇貞昌表示，不要去批評人家的國旗。

蘇貞昌表示，他覺得對別的國家國旗不要用「最爛」的形容詞，但他有他的成長背景養成教育，他表示的是他的意見，除此之外，也是因為中國大陸老是打壓台灣，產生惡感，他可能更有感覺。

(中時 )