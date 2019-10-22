馮世寬亂批五星旗世界最爛 蘇貞昌：不應批評 12:062019/10/22 中時 周毓翔 、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委林德福22日質詢時抨擊馮世寬亂批評五星旗。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌22日答詢時表示批評人家的國旗不好。（姚志平攝） 退輔會主委馮世寬日前受訪時說「要我無條件地把旗子換成五星旗，我看世界上最爛的旗就是那個（五星旗）」，國民黨立委林德福今天質詢行政院長蘇貞昌對這樣說法有什麼看法？蘇貞昌表示，不要去批評人家的國旗。 蘇貞昌表示，他覺得對別的國家國旗不要用「最爛」的形容詞，但他有他的成長背景養成教育，他表示的是他的意見，除此之外，也是因為中國大陸老是打壓台灣，產生惡感，他可能更有感覺。 投票》陳同佳若來台投案，政府應接受或拒絕？ (中時 ) #蘇貞昌 #批評 #行政院長 #五星旗 #馮世寬 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》林口新創園啟動，蘇貞昌送2大禮 07:442019/10/18 財經 見韓喊廢一例一休 蘇貞昌難得坦言這樣說 10:452019/10/18 政治 歷屆總統無恐怖式斷交 蘇貞昌反擊 13:462019/10/18 政治 槓上韓國瑜 蘇貞昌遭賴士葆狠嗆 15:522019/10/18 政治 蘇貞昌批屏東盲腸縣 95％網友投票反打臉 12:052019/10/19 政治 香港嫌犯欲來台投案 蘇貞昌：非常詭異 17:012019/10/21 政治 林道全面開放 蘇貞昌宣布開放山林五大政策 15:482019/10/21 政治 港府移送陳同佳來台受審 蘇：陸在政治操作 09:402019/10/22 政治 蘇揆：年輕人看韓進中聯辦才有亡國感 11:162019/10/22 政治 藍委與蘇揆互嗆「閉嘴」、「你叫什麼叫」 11:482019/10/22 政治 政治熱門新聞 換連3.0是真的 她秀證據讓寶傑驚呼好大啊！ - 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 - 政治 超級正妹現身挺韓 網：岳父要換人了！ - 政治 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 年輕人不挺韓？長輩將用這招反制 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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