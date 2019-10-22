「騙扁小子」黃琪假冒國泰千金行騙 繳清46萬7000元罰金 11:352019/10/22 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「騙扁小子」黃琪假冒國泰千金行騙，繳清46萬7000元罰金。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「騙扁小子」黃琪，被控2016年間假冒國泰集團董事長蔡鎮宇獨生女「蔡佳玲」，向喜來登、晶華等五星級飯店訂位住宿，被依7個詐欺取財罪輕判1年8月徒刑，可易科罰金，黃昨天上午已提前到北檢執行科繳清46萬7000元罰金。 本名黃照岡的黃琪因少年時期以塔羅牌幫前總統陳水扁算命而聞名，近年官司不斷。 據了解，黃琪昨天一早坐著輪椅，由律師推著他進入北檢執行科繳清46萬7000元罰金結案。 據了解，黃琪被判刑1年8月、得易科罰金定讞，因扣除羈押142天，易科罰金金額為46萬7000元。 (中時 ) #罰金 #繳清 #易科罰金 #執行 #昨天 也許您會感興趣 推薦閱讀 花旗集團亞太區執行長 Peter Babej出任 04:102019/10/18 全球財經 面板雙虎庫藏股自救 群創執行率八成 友達逾六成 04:102019/10/18 證券．權證 日本配合德仁即位禮 時隔26年恩赦55萬人 15:432019/10/18 國際 《國際產業》蘋果執行長庫克訪陸，拜會市監總局 15:232019/10/18 財經 尊重決議 雲縣府會依法執行 04:102019/10/19 社會新聞 老當益壯！中年男野戰嫩妻 太香豔遭罰一萬 14:172019/10/19 社會 柯批韓選總統「台灣不正常」 酸英選前大撒幣 12:582019/10/20 政治 子涵PO良民證自清 陳沂突破盲點嗆蠢貨 21:122019/10/20 生活 宏達電平價版區塊鏈手機 六千有找 04:102019/10/21 產業．科技 中央地方合力 開發更新並進 04:102019/10/21 產業特刊 社會熱門新聞 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 心碎！綠帽夫見妻滑進摩鐵 苦等8hr內褲男來開門 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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