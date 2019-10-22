「騙扁小子」黃琪，被控2016年間假冒國泰集團董事長蔡鎮宇獨生女「蔡佳玲」，向喜來登、晶華等五星級飯店訂位住宿，被依7個詐欺取財罪輕判1年8月徒刑，可易科罰金，黃昨天上午已提前到北檢執行科繳清46萬7000元罰金。

本名黃照岡的黃琪因少年時期以塔羅牌幫前總統陳水扁算命而聞名，近年官司不斷。

據了解，黃琪昨天一早坐著輪椅，由律師推著他進入北檢執行科繳清46萬7000元罰金結案。

據了解，黃琪被判刑1年8月、得易科罰金定讞，因扣除羈押142天，易科罰金金額為46萬7000元。

(中時 )