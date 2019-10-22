國民黨主席吳敦義今(22)日出席活動時指出，知識藍不一定張張投韓，或張張不投韓，中間一定有一些是經濟藍、文化藍、庶民藍，票的源頭越多越好。

吳敦義今天出席中華道教文化團體聯合總會、中華民國道教法師聯合總會後援總會成立大會，副秘書長兼組發會主委杜建德、社會部主任水雲翔共同列席。該後援會由吳光輝總會長、鄭弘習總會長及副總會長、理監事、顧問等共80餘位組成，吳敦義親自頒發後援會成員聘書、授旗，並與全體理監事合影。

吳敦義致詞時提到近期陳同佳送審台灣爭議，認為有了宗教文化深入人心，這種傷人、殺人的事情就會減少。

針對是否考慮列入不分區立委名單，吳敦義受訪時表示，會有作業團隊，依據中常會通過要點再做各種考慮。對於黨內總統參選人韓國瑜的民調持續低迷，吳敦義表示：「還有兩個多月，力爭上游會上游，大家努力！」

吳敦義認為，韓國瑜支持者多半為庶民，不一定留在家中聽電話，民調與實際狀況或許會有一些差距，未達最後目標不能鬆懈。至於如何看待知識藍還沒回歸？吳敦義則表示，知識藍不一定張張投韓，或張張不投韓，中間一定有一些是經濟藍、文化藍、庶民藍，票的源頭越多越好。

而針對陳同佳案，吳敦義表示，該案有不同主張，包括要讓陳入境，或是要由香港依法辦理。若送到台灣來，是不是能以凶殺案發生地的屬地主義？若是中華民國國民被殺，應該要在中華民國境內審判，但此案是香港人殺香港人，屬人或屬地會有不同看法。

吳敦義說，針對司法主權爭議，他是實行者，不是評論家，不能隨便贊同或不贊同，一定要用心了解才能評論。吳敦義強調，因為以人為主，這些說法都有道理。過去馬政府執政時期，與中國大陸簽署兩岸罪犯處理條例，若在台灣殺了中華民國人跑到大陸，一定要移回中華民國審判；若是在大陸殺大陸人，也要移回大陸審判，這是最基本原則。至於拒收投案人對國家主權的損害，吳敦義認為確實存在爭議。

對於今天參加宗教活動，吳敦義表示，中華民國是宗教自由國家，全世界正派宗教皆受維護、尊重，包括道教、佛教、基督教、天主教、一貫道等等，凡是幫助社會淨化人心、團結社會都是受敬重的。

吳敦義說，他幼時第一次拜的是道教的廟，轉而聆聽佛教、基督教、天主教教義。他表示，有這些宗教對國家的貢獻，中華民國到台灣逐漸經濟繁榮、社會安定；台灣地區宗教、中華文化留在中國大陸的道教與各個宗教文化間的交流，也助於兩岸和平穩定發展。

(工商 )