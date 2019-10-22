香港午後宣布第3輪紓困措施 助中小企業渡難關 11:232019/10/22 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港將在22日下午推出第三輪紓困措施，會側重近期因為社會事件而身受影響的零售、餐飲、旅遊、物流等行業。 香港信報報導，香港特區政府署理行政長官張建宗22日表示，政府會在下午宣布新一輪紓困措施，財政司司長陳茂波將簡介，焦點會側重在零售、餐飲、旅遊、物流等行業。 張建宗表示，政府急民所急，短短時間已推出三輪紓困措施，希望財委會可早日完成審批，幫助中小企業渡過難關。 (工商 ) #措施 #香港 #政府 #物流 #旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊打卡獲關注 有人按讚才重要 04:092019/10/18 話題觀察 NBA總裁：中方要求解雇莫雷 我一口拒絕 15:072019/10/18 兩岸 全球抗議者以香港為師 加泰獨立運動佔領機場 19:172019/10/18 兩岸 陸港觀盤－中資股將公布Q3業績 市場關注焦點 04:092019/10/19 全球財經 港女分屍案法務部駁斥：港無管轄權說法 21:112019/10/19 社會 拒港兇嫌來台投案 韓陣營批蔡政府 如縮頭烏龜 15:522019/10/20 政治 政府補助秋冬國內旅遊 43％民眾心動 10:022019/10/21 財經 港教材將黃之鋒列為名人系列 陸媒痛批：荒謬 12:142019/10/21 兩岸 蔡政府拒港嫌來台 網友改編歌曲〈犯罪天堂〉唱起來 15:232019/10/21 政治 全球人壽標下華亞科技園區廠房 倉儲物流不動產需求續熱 19:022019/10/21 財經 兩岸熱門新聞 大陸鉛鉍合金快中子反應爐進入運轉 - 兩岸 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 - 兩岸 港立法會議員會我官員 促港府主動交證據 - 兩岸 2050展望大陸將對世界產生的貢獻 - 兩岸 陸副外長嗆美 絕不吞下台港苦果 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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