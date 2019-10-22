香港將在22日下午推出第三輪紓困措施，會側重近期因為社會事件而身受影響的零售、餐飲、旅遊、物流等行業。

香港信報報導，香港特區政府署理行政長官張建宗22日表示，政府會在下午宣布新一輪紓困措施，財政司司長陳茂波將簡介，焦點會側重在零售、餐飲、旅遊、物流等行業。

張建宗表示，政府急民所急，短短時間已推出三輪紓困措施，希望財委會可早日完成審批，幫助中小企業渡過難關。

(工商 )