台電21日已將台中火力發電廠「硼」汙染改善意見陳述書，送達台中市環保局，最後審議裁決是「重罰最高2000萬元，或者勒令停工」，或有其他處分，備受關注。（台電／盧金足台中傳真）

台中市府10月7日曾由環保局長吳志超（中）等人，針對中火汙染物「硼」超標24倍之多，大動作舉行記者會，強調「不排除重罰最高2000萬元，或者勒令停工。」（盧金足攝）

台中市府9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，發現「硼」濃度高達121毫克／公升，遠超出標準24倍之多，「不排除重罰最高2000萬元，或者勒令停工」。環保局21日收到中火對「硼」改善意見陳述書，質疑未給改善時就上門稽查，對此，環保局22日怒批，煤本來就不是乾淨的能源，趁現在不是用電高峰期，應將5到8號機停工改善，「不要穿著西裝改西裝」！

「破壞環境是鐵的事實！」市府強調，9月19日稽查發現超標，已是一年中第5次屬重大違規，尤其廢水排放至大肚溪，破壞生態環境是鐵錚錚的事實，要求中火負起責來，盡速改善。已達到水汙染防治法定義的嚴重違規，情節重大。

細數中火歷次違規情形，今年1月9日查獲硝酸鹽氮68.9毫克／公升、3月6日查獲硝酸鹽氮91.6毫克／公升，3月21日查獲硝酸鹽氮105毫克／公升，皆超出標準的50毫克／公升；4月10日也查獲懸浮固體72毫克／公升，超出標準的30毫克／公升2倍以上。市府累計開罰2562萬2000元，創國營事業史上開罰最高紀錄。

環保局長吳志超表示，環保局今年9月查獲中火放流水「硼」嚴重超標24倍，台電卻回應「硼」明年才納入檢測申報項目，提醒台電「不要將申報項目與排放標準搞混了！」環保署早在2017年12月25日就將「硼」列入放流水標準項目，必須符合排放標準，台電應儘速將陳述意見說明清楚，切勿輕忽市府執法的決心。

環保局副局長陳宏益指出，21日已收到中火對「硼」改善陳述意見書，中火陳述意見表示已經投入改善，希望有改善的機會。不過，中火必須要正視，而且要盡速解決，「穿著西裝改西裝啊，這不是一個最好的方式」，既然中火已知道硼汙染嚴重，濃度這麼高，應該趕快做一個徹底性的、全面性的改善。

「比如說停工來做一些改善，才能在最快的時間把問題解決掉！」陳宏益強調，台中市府不希望中火再繼續拖下去，台電要能夠正視問題，趕快解決問題，提出要怎麼樣來做改善。

陳宏益指出，目前中火改善方式，最主要還是一些加強汙染防治設備的投資，包括可能採用吸附硼等方式來解決，不過這個確實需要時間，呼籲中火趕快利用空汙季這個用電需求不是緊迫的時間，趕快做全面性的改善，問題解決，不要再拖。

環保局表示，昨日在收到中火意見陳述書後，近日會請學者專家來諮詢會議，趕快進行對中火的處分依據，趕快去做改善。

「台電燃煤電廠，煤沒是一個不乾淨的能源！」陳宏益說，煤的發電廠，成本其實一點都不便宜，還汙染環境，事實上，過去這些就都排到海水，排到空氣中，如果中火處理到像天然氣一樣那麼乾淨的話，成本絕對不亞於天然氣。

陳宏益強調，要求中火必須要趕快面對這個問題，不要由中、南部的民眾來吸收空汙，經審議會議後會給中火改善的期間，會給他合理的改善期。

針對台電回應「硼」明年才需申報，屆時才需符合放流水標準的說法，環保局駁斥，根據環保署2017年12月25日發佈施行放流水標準，發電廠放流水若含有汙染物「硼」，自發佈施行日起，就應符合5毫克／公升的標準值，台電說法明顯有誤，「超標就是超標！」

(中時 )