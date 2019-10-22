朱立倫為輔選國民黨立委候選人黃桂蘭22日上午特安排到蘆洲湧蓮寺參拜。（戴上容攝）

「你們國民黨好好一盤棋，怎麼會下成這樣？我這個好朋友真的很難過」，蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌對前新北市長朱立倫22日上午至蘆洲湧蓮寺參拜致詞表示，對朱立倫未獲得國民黨提名深表遺憾和不捨；朱立倫則先誇讚湧蓮寺捐6億做愛心表示，「人生可以為地方奉獻，比獲得更多的權利更快樂」，並表示要國民黨要海納百川接收不同的聲音。

朱立倫為輔選國民黨立委候選人黃桂蘭22日上午特安排到蘆洲湧蓮寺參拜、替黃站台，朱至蘆洲湧蓮寺前先逐一拜訪市場內攤販，獲得民眾熱烈包圍，進入湧蓮寺時，陳宏昌出外迎接，兩人並相互擁抱、互相問好，以示兩人好交情。

「你那麽優秀，學歷、經歷那麼好，你們國民黨好好一盤棋怎麼會下成這樣？我這個好朋友，對於這樣真的很難過」。陳宏昌參拜完致詞對著朱深表遺憾表示，另提到朱對新北市建設良多，指湧蓮寺捐6億蓋慈善大樓就是朱立倫任內的好政策，感謝朱卸任後還兌現先前承諾。

「人生可以為地方奉獻，比獲得更多的權利更快樂」。朱表示，和陳宏昌已是三代的好交情，之前也是立法院的好同事，另稱讚蘆洲湧蓮寺捐6億蓋慈善大樓，對陳表示「好好一盤棋怎麼下成這樣？」朱回應，大家要有雅量，海納百川吸收不同聲音。

(中時 )