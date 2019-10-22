上月26日才發生士官在營區內疑似引火自傷，而造成嚴重燒傷事件的陸軍269旅，今天清晨又傳出一名上兵因收假未歸，疑似在家中自傷的案件，目前該名士兵仍在醫院急救當中。近來國軍各級部隊不斷傳出自傷案件，國防部勢必應該盡速嚴肅找出問題所在，否則對士氣與戰力都是嚴重打擊。

國軍部隊近來似乎蔓延著一股「自傷瘟疫」。昨〈21〉陸軍10軍團后里裝甲586旅，才發生一位上士剛收假回營就發生疑似墜樓自傷案件，未料事件尚未調查出結果，今天清晨陸軍機步269旅營部連一名上兵，也因未返營收假，被發現在家中疑似自傷，目前送醫搶救中。

據了解，該位上兵應該在今天清晨7點30分收假，但是遲遲未歸營，營上幹部立刻聯繫家屬，家屬查看後，竟然發現該名上兵反鎖在臥房內自傷昏迷，經打電話向消防局求救後搶回一命。部隊幹部也立即派人前往協助關切。

令人訝異的是，269旅楊梅高山頂營區，也在上月26日傳出一名士官趁著午休時間，在營區庫房內疑似自傷，而造成全身超過90%灼傷的嚴重事件。

國軍接二連三發生類似事件，顯示部隊管理與心輔機制似乎出現嚴重問題，從今年至今，三軍各級部隊已出現10餘起自傷案例，損傷的戰力遠比訓練演訓還高，如果國防部仍未正視此嚴重性，將對國軍戰力與士氣造成嚴重打擊。

陸軍第六軍團指揮部表示，所屬269旅上兵今(22）日早晨外宿收假時間未返營，單位即啟動協尋機制，並主動聯繫家屬，及時發現該員於自宅企圖自傷，立即送國軍桃園總醫院救治，目前住院觀察中，生命徵象穩定。

第六軍團肯定單位發揮預警功能，平日與家屬綿密聯繫，成功避免憾事發生，並要求單位派遣幹部至醫院協處，持續給予關懷及開導；另將援引為案例，要求所屬單位強化輔導作為與生命教育，以防類案再生。

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