蔡英文總統民調從去年大幅落後高雄市長韓國瑜，一路攀升到領先韓一段差距。負責為小英文宣操盤的林鶴明今天點出三大關鍵，不過他認為最重要的是蔡英文本身有內容，否則若候選人總是講錯話，即使有最佳的文宣團隊也難操作。

去年九合一大選，民進黨大敗，蔡英文民調陷入低迷，不僅落後韓國瑜一大截，也一度流失年輕族群選票，從總統府發言人轉任蔡英文連任辦公室文宣群副執行長的林鶴明今天接受「周玉蔻嗆新聞」節目專訪，主持人詢問是如何把小英民調從谷底拉上來？

林鶴明表示，蔡英文遇到的挑戰和韓國瑜不一樣，前者是要如何把成果說出來，韓國瑜是當選市長不到一年就投入選戰，他的問題是如何告訴高雄市民，在他的市政尚未有成果就要去選總統。

他認為，小英上任的前兩年做了許多轉型正義的事情，像是年金等制度面改革，這些抽象成果如何具象化，讓人民能看到？前兩年確實告訴大家的不夠多，有很多爭議和假訊息也無法迅速澄清，不過第三年後，之前努力的東西有些成果出來，像是觀光客破記錄等等，就可以一一反應出來。

林鶴明也透露，去年九合一民進黨大敗後，有些網路社群自發性的在集結，過去這些社群雖然也有，但討論的議題是分散的，在去年選後，網民間出現焦慮感後，發現當前最重要的應該是要讓蔡英文能夠勝選，這些呼聲給幕僚團隊很大壓力，認為應該要往前走。

他認為這其中有三大關鍵，一是敗選後支持團隊回歸；二是今年元旦蔡英文的談話，以及 隔天「習五點」提出一國兩制台灣方案後，蔡英文明確的回應，讓年輕人有感歸隊，當時總統那篇演稿有十幾萬人按讚，反應非常好。

再隔天有綠營大老連署叫小英不要連任，他說，總統面對內外雙重壓力，親自回應並把立場明確說明，加上網路上把她的講稿翻成各種語言版本，變成有趣。

第三波則是婚姻平權的通過，他說，這讓年 輕人發現小英真的有兌現承諾，立法院通過法案當時，小英貼文有三十萬人按讚。

不過林鶴明強調，操作面可以精進，但真正要面對的是蔡英文，必須要有成果出來才可以，否則如果靠網路操作可以勝選，那每個人都可以用錢去選舉了。

(工商 )