「呼嚕嚕」是一隻好動、頑皮的小羊，某次阿公出車禍入院後，透過學校教導的分級醫療、健康存摺概念，積極協助阿公恢復健康。出演羊羊故事的，是健保署一群員工，經歷3個月午休、下班後的集訓，10月起正式進入校園巡演，盼透過短劇，讓小朋友更理解簡健保理念。

健保署繼今年初將健保理念編入翰林版、南一版國小教材後，今年10月起由員工親自深入校園，穿起厚重的棉洋裝，以「呼嚕嚕」的故事，傳遞健保理念。

「呼嚕嚕」原是不愛聽課的小孩，某次在課堂上聽見老師分享轉診的訊息，想起了在醫院治療的阿公，突然變得專心起來。同學們察覺到他的轉變，突然關心起「呼嚕嚕」。「呼嚕嚕」也透過健康存摺，讓醫師獲得更完整的健康資訊。除了演出「呼嚕嚕」的故事，現場亦播放全民健保歌，並開設抽獎、互動遊戲，小朋友們搶著舉手參與，令健保團隊嚇了一跳。

健保署企劃組專門委員黃珮珊表示，此次的「健保天團」成員分別來自6區，每個分區各派出1個隊伍進行演出。為了準備演出，團隊找來了鞋子兒童實驗劇團提供協助，確保演員們的聲音、肢體動作都能到位。

黃珮珊表示，「健保天團」目前已完成台南、花蓮、高雄、台中等地區的數場演出，期盼在明年6月完成百場巡演。健保署署長李伯璋表示，此次的「健保校園巡迴宣導列車」為政府機關創舉，對於辛苦付出的同仁，他表達感謝，期盼透過寓教於樂的短劇，達到健保教育向下扎根的願景。

(中時 )