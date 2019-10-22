謝新重回「案發現場」花店直播。(影／取自陳沂臉書)

謝忻近日復出主持新節目。(圖／本報系資料照)

謝忻6月和阿翔爆發不倫戀，隨即被停工，睽違4個月後她宣告復出，和「乃哥」徐乃麟搭檔主持新節目《聚音》，21日她和好友陳沂開直播，網友一致讚她變超美。

謝忻這次重回和阿翔激吻的「案發現場」花店直播，被陳沂虧「這個地點很用心，在哪裡跌倒就從哪裡爬起」，還說門口應該放她的人型立牌宣傳，讓謝忻尷尬唱起「過去讓它過去～」，而這次復出，謝忻瘦了一大圈，陳沂也慫恿說「妳人生不會比現在更瘦，應該立刻發行全裸寫真集」。

網友也狂讚謝忻變超美又瘦，讓陳沂忍不住怨：「妳太瘦！大家跟妳同台壓力太大，妳活該不能復出！」而兩人這次直播，也受到演藝圈人士關切，「妳不要跟三斤直播，太危險」，陳沂回嗆：「演藝圈就是有非常多老人家，看不起Youtuber、網紅圈，現在有多少人想來我直播，我不想跟他們同台，你們那些人不要老活在過去，我直播的收視率，海放你們的收視率！」

(中時電子報)