網友討論韓國瑜造勢。

國民黨總統候選人韓國瑜高雄告假，開始他的全國總統行程，有網友發現，韓國瑜自九月起的假日造勢，到現在的土地傾聽之旅，造勢當天若有中華棒球台灣代表隊的關鍵比賽，竟然都告捷！直說韓國瑜造勢簡直是中華隊的勝球保證，呼籲韓國瑜在棒球12強也要繼續造勢、爭取中華隊前進東奧！

網友發文表示，韓國瑜在9月8日新北三重大造勢時，中華健兒在U18世界盃棒球賽的冠軍戰中，以2:1戰勝美國，奪得冠軍；10月8日台南造勢，亞洲棒球錦標賽中華隊10:2輕取大陸隊，取得東奧資格賽的門票；10月9日嘉義造勢，亞錦冠軍賽中華隊更以5:4戰勝日本，奪得冠軍；國瑜造勢場場贏球、場場關鍵，網友直呼韓國瑜簡直是中華隊贏球的保證！

文章發出後，其他網友都笑了，直說「少瞎掰啦」、「哈哈哈，有梗」、「每週都造勢，不預到才有鬼」、「那明年奧運時，請韓當啦啦隊，負責造勢，奧運金牌絕對破紀錄」

(中時電子報)