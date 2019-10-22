實踐大學校長陳振貴、實踐大學國際長朱旭建與尼加拉瓜達比亞大使、賈西亞武官等人合影。（實踐大學提供／李侑珊傳真）

實踐大學校長陳振貴與史瓦帝尼Dlamini大使及使館全體同仁和班柯希王子合影。（實踐大學提供／李侑珊傳真）

實踐大學校長陳振貴與聖露西亞健康福利部長、二等秘書合影留念。（實踐大學提供／李侑珊傳真）

實踐大學校長陳振貴與教廷駐台代辦佳安道合影。（實踐大學提供／李侑珊傳真）

實踐大學音樂學系創立於民國58年，為歡慶今年創系屆滿50周年，21日晚間在國家音樂廳舉辦大型古典音樂會，活動並取名為「樂音＋1／2世紀=實踐音樂∞」，邀請諾魯共和國、史瓦帝尼王國、教廷、尼加拉瓜共和國、巴拉圭共和國、聖露西亞、吐瓦魯等國的大使及貴賓到場聆聽。

實踐大學音樂學系自創辦人謝東閔、台灣知名音樂家呂泉生於1969年創系至今，已滿半世紀。實踐大學表示，在創系系主任呂泉生教授及歷任系主任，包含劉志明教授、林正枝副教授、歐陽慧剛教授、何康婷副教授、張浩副教授及宋正宏副教授的耕耘，半世紀的經驗傳承，締造了現在成就卓越的實踐大學音樂學系。

實踐大學指出，為慶祝音樂系創系50歲生日，今年特別於國家音樂廳展演的系慶系列音樂會共有三場，10月21日是此系列的最後一場音樂會，定名為「樂音＋1／2世紀=實踐音樂∞」，由系內三大團體聯合演出。

實踐大學提到，在表演流程方面，21日晚間表演上半場，從台灣第一位女性作曲家賴孫德芳1969年所創作的《藍天進行曲》揭開序幕，下半場則是由交響樂團與合唱團演出《彌賽亞》選曲，獻給實踐大學創辦人謝東閔、董事長謝孟雄、音樂學系創系主任呂泉生、所有的師長與校友以及曾經參與過音樂學系成長歷程的每個人。

實踐大學強調，為感謝國際友人對我國的鼎力支持及幫助，本次音樂會特邀請國際友邦大使及貴賓參加，目前有諾魯共和國、史瓦帝尼王國、教廷、尼加拉瓜共和國、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞納丁、巴拉圭共和國、聖露西亞、吐瓦魯等國的大使及貴賓共27人參與盛會，為本次的音樂會更增光彩。

實踐大學提到，實踐大學音樂系現有大學部與碩士班。系內除一般音樂系課程外，尚開設豐富就業必選修課程，如「音響技術」、「音樂劇演唱」、「樂器維修」、「鋼琴調音」、「電影配樂」等，並設交響樂團、管樂團、合唱團、弦樂團、擊樂團等展演團體，每年均安排近百餘場各種形式演出活動。不定期邀請國際知名專家學者蒞校授課或舉行研習活動，同時鼓勵師生參與國際學術交流活動，例如美國姊妹校交換學生計畫、教育部學海築夢計畫、境外展演、移地教學等活動。

實踐大學指出，實踐大學音樂系108學年度計有專兼任人員81人，其中專任教師9人、專職執行秘書2人、兼任教師 70 人，曾邀請日本指揮家川本統脩教授、美國亞歷桑納州立大學大提琴家蘭舒茲教授 (T.Lanschoot ) 、斯洛維尼亞指揮家法蘭茨．里茲瑪教授、美國北佛羅里達州立大學小提琴家 Simon Shiao教授、日籍歌唱指導楊淑美教授等擔任客座教授。學系各組專兼任教師分別有鋼琴組教師13人、聲樂組教師9人、弦樂組教師 16人、管樂組教師 23人、理論組教師18人。師資充裕給予學生學習之選擇多元化及擴大國際視野。

(旺報 )