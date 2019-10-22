蔡政府以有陰謀為由，拒絕讓犯下殺害女友箱屍命案的港男陳同佳來台投案。對此，師大教授范世平直言，蔡政府最大問題就是「劃錯線」，再怎麼樣都不能拒絕；因為你說陳同佳是「被自首」，問題是有證據嗎？就算是真的，「那就讓他來啊，讓陳同佳自己來說是被香港特首林鄭月娥要求自首的啊！」

親英系的「兩岸政策協會」今發布最新總統民調，指蔡英文的支持度已突破5成，達到50.8％，韓國瑜則是34.4％。台灣師範大學政治學研究所教授范世平也與會說明民調。

引發關注的是，針對蔡政府反對讓陳同佳來台投案，是否會對2020總統選情造成影響，范世平說，此事在短期內會有影響，相信在下禮拜的民調就會看到一些變化，但長期來說，應該還好。

儘管如此，范世平仍直言，陳同佳希望來台灣投案，蔡政府第一時間最大問題就是「拒絕」，犯了劃錯線的問題，「再怎麼樣都不能拒絕，還說是中共的陰謀，是被自首」，「請問你有什麼證據說他（陳同佳）被自首？如果真的是，那你更要讓他來啊，讓他自己說是被林鄭月娥要求自首啊！」

范世平認為，蔡政府後來解釋，因為台灣與香港沒有簽署「司法互助協議」，所以不能讓陳同佳來台投案，請問就算現在要簽署，明天陳同佳在香港就要出獄了，現在簽還來得及嗎？「以沒有協議來拒絕自首，這是出現矛盾、邏輯不通的」。

范世平強調，當初是我們自己要求香港政府遣送陳同佳來台，結果一度被香港政府拒絕，現在人家願意了，卻又拒絕人家，「給人家感覺好像小孩子在吵架」。

范世平說，蔡政府大可利用這次事件，肯定香港政府有獨立的司法管轄權，跟中國互不隸屬，而台灣也有完整的司法讓陳同佳接受必要的司法懲罰，讓受害者的沉冤得以獲得昭雪，讓家屬獲得平反，讓台灣能做香港做不到的事。

尤其，蔡政府在這個階段若接受香港政府讓陳同佳遣送來台受審，更可凸顯大陸就是因為沒有獨立、公正的司法，「所以港府才拒絕反送中，不會拒絕反送台」，兩岸司法的不同性由此可見。

因此，范世平說，這件事情會再渲染好幾天，未來會不會成為民調的破口，「我覺得不能小看。」尤其，目前國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票率相對較高，若有選民因為這起事件而降低對蔡英文的投票意願，那麼，選舉未必能贏，「蔡英文現在必須減少出錯，不能掉以輕心。」

(中時 )