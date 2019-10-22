學生展現各種藝文能量。(台南應大提供，曹婷婷台南傳真)

此次活動以音樂系、美術系、舞蹈系、流行音樂系的展演節目及活動為主軸。(台南應大提供，曹婷婷台南傳真)

這所大學也自創藝術季!集結音樂、美術、舞蹈等高度文化創意的台南應用科技大學，創校55周年，特別由藝術學院籌辦2019南應大藝術季，即日起至10月31日在校區啟動一系列藝術展演及慶祝活動，讓人看見學子豐沛藝術展演能量，是大學校園難得一見的藝術饗宴。

南應大藝術學院院長顧哲誠教授表示，此次活動以音樂系、美術系、舞蹈系、流行音樂系的展演節目及活動為主軸，內容有舞劇、歌劇、教授聯展，流行音樂會、舞蹈快閃、踩街遊藝演出及定點表演，教學課程更從教室延伸到戶外，與其他系所師生分享體驗，從環境互動中拓展思維空間。

此外，也推出專業性展演，從劇場延伸到街頭駐點演出，結合各種形式串接及熱鬧活潑的表演外，加上文創市集的融入，創意商品現場個人化製作，不僅豐富展現文創學府的內涵，也能提供校內學子活力熱情充分的呈現。

節目包含美術系友聯展、漫畫初體驗作品展、裝置藝術展、舞蹈與裝置藝術大匯演、模札特歌唱劇「可愛的牧羊女」，璀燦的巴洛克-宮廷舞、插畫成果展、版畫展、協奏曲暨管樂團音樂會、絲竹室內樂暨國樂團音樂會、還有許多學生的互動文創市集，非常精采。詳細時間地點請上台南應大藝術學院網頁查詢。

台南應用科技大學是一所在藝術、設計、生活科技產業及旅遊管理領域上，具高度文化創意的學府，創校55周年在董事會及新任校長黃宗成教授的支持推動下，由藝術學院主辦，結合各學院所系共同參與藝術季，同時也是展現以系所特色出發的教學成果。

(中時 )