第一名是全家，墊底是美聯社。（潘千詩攝）

7月1日起環保署正式推動減塑政策，綠色和平在政府宣導期間，已先針對9家企業的減塑表現評分，今（22）日發布「2019台灣零售通路企業減塑評比報告」，總分100分，但沒有一家超過60分；被評比的9家企業中，前5名是全聯、全家、好市多、統一、家樂福；至於愛買、大潤發、頂好、美聯社則墊底。

綠色和平表示，第一名是得22.7分的全聯，全家與Costco好市多都得到16.5分，併列第二名，接著是得15分的統一，再來是13.7分的家樂福；至於墊底的店家，分別是得7.6分的頂好、愛買得6.5分、大潤發6分、美聯社僅得1.1分。

減塑專案負責人張凱婷表示，對於沒有企業減塑合格，感到憂心，塑膠已是全球危機，台灣無法置身其外，製造和使用大量一次性塑膠的企業，應擔負起責任。張凱婷跟通路業者喊話，是否願意為大量的塑膠負責，並立即採取行動？

此次調查，綠色和平是以減塑政策20％、減量行動30％、倡議與創新20％、資訊透明25％等四部分，對「一次性塑膠包裝、製品及供應鏈合作，員工訓練、消費者溝通及政策倡議」等主題來評分。

(中時 )