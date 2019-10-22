龍華科大包辦葡萄酒品評技能個人組冠亞季軍等獎項，由美國國密西根MNS協會執行長林秀蓁頒獎並合影。（龍華科大提供／李侑珊傳真）

2019第12屆美國MNS國際菁英盃競賽成績揭曉，龍華科技大學為本次競賽最大贏家，在觀光休閒系教師鍾涓涓及林奕慬兩人指導下，總計囊括3冠軍、3亞軍、3季軍及3項佳作共12大獎，大獲全勝，師生更因整體表現卓越，榮獲大會頒發團體技藝精湛獎，優異表現傲視群倫。

由美國密西根MNS 協會主辦的2019第12屆美國MNS國際菁英盃競賽，日前在台北劍潭青年活動中心盛大舉行，計有來自美國、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、韓國與台灣等8國地區共600餘位餐飲廚藝好手齊聚一堂，同場競技，透過技能菁英賽事，促進國際交流。

龍華科大觀休系教師鍾涓涓指導PBL影視行銷專班學生郭佳欣，勇奪葡萄酒品評技能個人組冠軍；觀休系金文韻及蔡妮紋同學分別榮獲亞、季軍；PBL影視行銷專班學生陳玥蓁則獲得佳作肯定。

觀休系教師林奕慬指導系上學生陳淑婷、阮氏垂玲(越南籍)、陳郁欣，囊括咖啡3D立體雕花冠、亞、季軍殊榮；同樣由林奕慬老師指導手沖咖啡比賽冠、亞、季軍大獎，由觀休系學生陳彥豪、李嘉梨(港生)、應外系黃筠媃包辦；阮文上(越南籍)及侯育瑾分別獲得佳作。

由於龍華科大為本屆競賽中最大贏家，師生因整體表現卓越，榮獲大會頒發團體技藝精湛獎。而國際評審對同學們的優異表現，更是頻頻讚許。

鍾涓涓指出，葡萄酒品評技能競賽在15分鐘賽程中，選手必須先進行葡萄酒專業學科知識考試，再從6支指定紅、白酒款中，依據視覺色澤判斷酒齡、嗅覺判斷香氣、口感確認及酒款結構評估，除需要寫出各款酒的香味呈現，還必須寫下建議搭配菜餚。獲獎同學在平時積極認真並配合老師指導勤加練習，學校並提供充足資源與學習平台，獲得獎項肯定，也印證龍華學子專業技能及穩定的奪牌實力。

林奕慬也提到，立體雕花造型的咖啡在近年蔚為風尚，為飲料增添豐富與趣味性，其製作技巧難度也相當高。由於立體咖啡雕花必須克服緊張感才得以穩定發揮實力，陳淑婷、阮氏垂玲及陳郁欣利用課餘時間密集投入立體咖啡雕花訓練，終於在比賽時獲得好成績。而在手沖咖啡競賽，選手須於6分鐘內完成咖啡豆特色介紹、咖啡沖煮並解說沖煮流程與即時問答等相關程序，需具備穩定的情緒與抗壓能力，欣見陳彥豪、李嘉梨及黃筠媃等人克服難關，獲得榮耀。

龍華科大校長葛自祥強調，學校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並積極鼓勵學生參與各項專業競賽，以提升專業能力，為未來職涯規劃無縫接軌做好準備。該校學生近年在各類競賽屢屢獲獎，同學們的優異表現，受到評審讚許，也充分證明龍華科大務實致用的教育理念與產學成效，已廣獲社會肯定。

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(旺報 )