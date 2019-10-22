大陸男星孔垂楠，演出電視劇《旋風少女2》、《人生若如初相見》走紅，不過近日卻突然登上微博熱搜，原來是被論及婚嫁的女友張孟妍爆料，不僅私生活淫亂還四處約砲，甚至將性病傳染給她。

根據《新浪娛樂》報導，男星孔垂楠被爆劈腿還四處約砲，還將性病傳染給論及婚嫁的女友，對此他隨即發文公開道歉，並願意「暫停演藝事業」，希望將傷害減至最低，此外更直指女友罹患憂鬱症，才會憑空捏造事實，這讓女友不滿公開錄音檔，音檔中疑似孔垂楠的人說道：「選擇不說、選擇騙人，是覺得如果要把這種事情說出來，一是覺得丟人，二是覺得妳肯定會跟我分手，我才選擇沒說」，對此女友則是駁斥：「已經談婚論嫁，我沒得選，我不知道怎麼選，選了都是傷害我付出的感情」。

此外張孟妍表示錄下兩人談話原先是求自保，但最後選擇公開8分鐘錄音檔，主要是事件爆發後，孔垂楠粉絲不斷私訊罵人，工作室又推卸責任，讓她當下心灰意冷決定公開錄音內容，讓大眾去評判究竟誰對誰錯，最後更撂下狠話：「還有很多我知道的但我沒說」，似乎還有多顆未爆彈未點燃。

(中時電子報)