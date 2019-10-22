港女命案凶嫌陳同佳有意來台投案，但香港特區政府不願與我方進行司法互助、移交物證，民進黨政府質疑陳來投案有政治考量拒收，引發各界議論。對此，民進黨立委王定宇重申政府立場，不論陳同佳用任何方式來台，一定會當場逮捕、羈押、送審，但加害人證詞口供都在香港，受害人遺體跡證及監控錄影帶在台灣，必須合併才能嚴辦，不一定要簽司法協議，可透過一次性合作嚴懲兇手。

王定宇表示，針對陳同佳案台灣政府態度很簡單，陳一旦來台一定會依法逮捕，依法嚴辦重判，但必須要跟著證據走，如果港府不負責任讓陳同佳藉由自由行方式搭民航機來台，在無人戒護、看管的情況下自行搭機，同機數百人安危誰負責。

王定宇說，如果港府配合北京操弄政治，香港不判台灣來辦，台灣會根據司法嚴辦，國民黨沒有思考這問題，卻站在香港及北京立場講話，沒辦法幫受害者討公道，反而幫北京、香港的陰謀，要收、要關依法審判，要考慮安全。

交通大學科技法律學院特聘教授林志潔認為，台灣政府要求港府提供跡證跟逮捕陳同佳可以同時進行，並透過司法互助方式處理，若因港府不提供證據導致證據不足，這不是我方責任，對於結果眾所皆知，民眾自然會譴責港府。

林志潔強調，既然我國發布通緝，代表台灣擁有審判權，尤其是發生地在台灣，依照刑事訴訟法，台灣本來就有審查權，應該依照程序辦理，不要有政治考量。

(中時 )