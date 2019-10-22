立委許毓仁在質詢中要求蘇揆「閉嘴」（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌（左）與國民黨立委許毓仁（右）。（取自國會頻道）

國民黨立委許毓仁今天在立法院院會針對純網銀雲端伺服器是否要設在境內質詢行政院長蘇貞昌及金管會主委顧立雄。許毓仁要求蘇貞昌回答時，因蘇貞昌不了解細節，都交顧立雄回應，許毓仁怒嗆蘇貞昌什麼都不懂，還嗆蘇耍嘴皮，蘇貞昌也反嗆許「叫什麼叫！」雙方爆發口角。

許毓仁質詢，如果將來純網銀把雲端伺服器設在海外，又是沒有司法管轄權的地方，要怎麼做金融監理？許特別點名蘇回答，蘇又請顧解釋，許毓仁就嗆「不要推給部會首長！」顧立雄則說，「你問他我們部會的政策，我主答有什麼不對？」

蘇貞昌罵許毓仁，在國會殿堂他依據憲法答詢，「不要問半天只講你的，又要我回答，還沒講你又不要我講，你現在讓我說，我就請金管會跟你講」，許聽完理智斷線，「我讓你講兩分鐘，結果你講完又轉給顧立雄」，蘇貞昌再嗆，「我就講兩分鐘你不好好聽！」

兩人接著就爆發口角，許毓仁飆罵，「我叫你講什麼都不講，你什麼都不懂，你不要講話了！」蘇貞昌也嗆「我來答詢為何批評我都不懂？」許毓仁在罵，「因為我問你但你什麼都不講，你只會看左邊、看右邊，是要你對於你要首長負責任，下面在搞什麼都不懂，你卻跟我耍嘴皮子！閉嘴！」

蘇貞昌聽到「閉嘴」也抓狂，痛批許毓仁，「我不是耍嘴皮，立法委員不要利用免責權，什麼叫閉嘴？」許毓仁說，是要你注意如果駭客入侵怎麼針對駭客問題解決？蘇貞昌突然飆罵，「叫什麼叫！」眼見吵下去吵不完，許毓仁打圓場，「麥擱吵啊，我跟你歹勢，我要問你專業」，蘇貞昌也回，「會歹勢就好！」

(中時 )