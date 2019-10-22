歐陽龍、傅娟婚後生了三個千金，如今都在圈內發展，其中，2014年正式出道的歐陽娜娜，這幾年將事業中心移往中國大陸，現在正一邊在美國念大學、一邊兼顧演藝事業，人氣與知名度算是三姊妹中最高的，去年被票選為「95後新四小花旦」，照她的曝光率看來，收入不容小覷，也因此從去年起瘋傳「全家靠娜娜養」的謠言，昨大姊歐陽妮妮在IG開放粉絲提問，被問到花費來源，主動提起此事，沉默隱忍一年終於鬆口，吐露了真相。

歐陽妮妮。(中時資料照片)

昨(10/21)歐陽家大姊歐陽妮妮，心血來潮開啟了IG你問我答功能，親切回答粉絲心中的疑問，當她被問到「平常的花費都是靠自己嗎」這題時，歐陽妮妮認真表示都是靠自己賺來的，同時坦率地說，知道有很多都市傳說，瘋傳歐陽家都靠二妹娜娜養，讓她大笑回應：「這麼好的傳說怎麼可能哈哈哈」。

事實上，歐陽妮妮除了演藝工作外，還成立了個人服裝品牌，平常兩頭忙碌，她也說「自己有自己的成就事業是很開心的」，最後，她不忘出賣一下妹妹，貼出疑似娜娜在被窩包緊緊熟睡的照片，妮妮還在照片打上「Love You」字樣，顯見姊妹情深，沒被謠言影響。

(中時電子報)