大學招生委員會聯合會22日公布109學年大學入學個人申請管道各個系組參採科目，參與申請入學招生的2154個系組，仍以參採3科最多，有861個系組，占了近4成；其次是參採4科，有690個系組，占了3成3。

過去大學甄選入學委員會是每年11月發售繁星推薦與個人申請簡章時，才會在「校系分則資訊」中公布相關資訊；108學年由於「五選四」考制改變，招聯會決議及早揭露，並同時公告須參加術科考試校系。109學年開始提早在學測報名前於大學甄選入學委員會網站https：／／www.cac.edu.tw／公布。

招聯會分析109學年共有2154個系組參與申請入學招生，其中使用3科最多，有861個系組，占了近四成，其次是4科有690個系組占了三成三。

個人申請使用的科目組合最多的是(國英數自)有418個系組占了一成九，其次是(國英數)組合有304個系組，以及(國英社)組合有290個。

進一步就科目分析，個人申請使用國文科最多有1791個系組、其次是英文有1782個系組、數學科有1305個系組、自然科740個系組、社會科730個系組。

換言之，國英數仍是最主要科目。

為避免篩選科目過少，導致超篩人數過多，教育部日前行文提醒，108學年度個人申請管道第一階段超篩情形嚴重校系，應適度增加學測參採、篩選功能，包括依招聯會常委會決議，開放得使用以校系參採科目依序，校系得自訂經同級分超額組合(參採科目的級分和)篩選後，再依序篩選參採科目。

超篩情形嚴重校系，若108學年度參採科目為1或2科者，109學年度增訂第3科做為超額篩選依次比序科目；若已經參採3科以上，則評估強化學測考科參採、篩選功能，但仍應符合至多只能4科的規定。

與108學年相比，109學年有132個系組新增1科，19個系組新增2科，新增科目以社會、英文、國文科居多。

教育部表示108學年無嚴重超篩情況，但是要調降考科至2科以下，應審慎評估，若未來發生嚴重超篩或招生爭議等，將作為教育部審核個人申請名額的參據。

與108相比，109學年有237個系組減少考科，其中有199個系組減少1科，以不參採國文科與社會科最多。

(旺報 )